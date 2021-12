Mancini e il valzer degli attaccanti, da Balotelli a Scamacca, sono tante le ipotesi in vista degli spareggi

NAZIONALE

Il commisario tecnico sta cercando un nuovo nome per l'attacco azzurro, tanti i candidati ma occhio ai posti disponibili

La sfida contro la Macedonia è ancora lontana, ma Roberto Mancini vuole mettere le cose in chiaro fin da subito. Il tecnico della Nazionale ha raccontato a L'Equipe tutta la sua voglia di andare ai Mondiali del 2022 in Qatar:"Non sono mancate le occasioni di qualificarci prima, solo che i dettagli che ci giravano a favore adesso ci sono girati contro. Abbiamo dominato le due partite con la Svizzera, ma non ne abbiamo vinto nemmeno una. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al futuro.

"Ci ritroviamo in una situazione molto difficile. Ma è proprio nelle difficoltà che bisogna essere forti". Dichiarazioni dure, ma accompagnate da parole al miele nei confronti dei talentini in orbita Nazionale, a cui potrebbe essere data una chance, ovviamente senza fare nomi.

Allora via alle ipotesi e alle congetture: il primo profilo lo propone Vincenzo Montella, che continua a consigliare al ct azzurro il suo pupillo Balotelli, anche se così giovane non è . Sicuramente più affidabili le piste che portano ad Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca, rispettivamente in forza ad Empoli e Sassuolo, entrambi stanno avendo una stagione positiva, ma una convocazione in un momento del genere sarebbe un vero è proprio battesimo di fuoco.

Probabilmente Mancini si affiderà a quella vecchia guardia che non l'ha mai convinto, formata dal duo Immobile-Belotti. Ma occhio alla nuova generazione, che questa volta potrebbe rivelarsi decisiva.