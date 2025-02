Manchester Utd, a Old Trafford l'ultimo saluto a Denis Law

Migliaia di tifosi del Manchester United si sono radunati all'Old Trafford per rendere omaggio a Denis Law prima del funerale del leggendario attaccante dei Red Devils. Law è l'unico giocatore scozzese ad aver vinto il Pallone d'Oro, in carriera ha vestito anche la maglia del Torino in Italia. È morto il mese scorso all'età di 84 anni. Alex Ferguson e Ruben Amorim, ex e attuale manager dello United, erano tra coloro che avrebbero dovuto presenziare al funerale nella Cattedrale di Manchester. Prima di allora, un corteo funebre è partito dall'Old Trafford e i tifosi si sono schierati nel piazzale dello stadio dello United per rendere omaggio a Law. La processione ha fatto il giro dello stadio e si è fermata brevemente alla Statua della Trinità che raffigura proprio Law insieme ai due grandi compagni dello United Bobby Charlton e George Best.