Manchester City, Haaland: "Io come Messi e CR7? Nessuno come loro due"

"Io come Messi e Ronaldo? No, per niente. Sono molto lontano. Nessuno può avvicinarsi a loro due". Così Erling Haaland, centravanti del Manchester City, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, risponde a una domanda sulla sua incredibile media gol in carriera. Haaland detiene già il record di gol segnati in una singola stagione in Premier League. Ha già segnato più del doppio dei gol di qualsiasi altro giocatore del campionato in questa stagione, 13 in 10 partite. È stato anche il più veloce a raggiungere quota 50 gol. Ora ha rivelato martedì che, sebbene non sia il tipo da puntare a record specifici, ce n'è uno in particolare che conosce bene: i 260 gol in carriera di Alan Shearer in Premier League. Haaland ne ha già segnati 98 in 107 partite di campionato con il City e potrebbe superare il record di Shearer se manterrà il ritmo attuale. "Conosco questo record. Non ne conosco altri, ma questo sì. È il suo record in Premier League, sì", ha detto Haaland. Ma "è l'ultima cosa a cui penso. Cerco solo di aiutare la squadra a vincere le partite di calcio", ha detto. "È il mio lavoro ed è questo il mio obiettivo principale. So che è noioso. So che vorresti che dicessi l'esatto contrario, ma non è così", ha concluso.