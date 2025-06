Manchester City, Guardiola: "Juve sempre forte, non giocavamo così da tempo"

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato così a Mediaset dopo la vittoria per 5-2 contro la Juventus: "Soddisfatto? Senz’altro, abbiamo battuto una squadra che aveva giocato due partite straordinarie. La Juventus è sempre la Juventus, era tanto tempo che non giocavamo così. Continuiamo a pensare che l’anno scorso avevamo una buona squadra, ma abbiamo subito duecentomila infortuni. Però ora ci siamo ritrovati. È il cammino da fare, non bisogna parlare ma lavorare tanto". Sulle buone sensazioni lasciate dal campo: "Abbiamo vinto le due partite precedenti, ma non avevamo le stesse situazioni. Dobbiamo ritrovare l’identità, poi vincere o non vincere chi se ne frega. L’importante è ritrovarsi". Poi Su Haaland: "Questo ragazzo fa gol. Poi lui deve sapere che ha concorrenza. Marmoush ha giocato bene, tutti devono dare il massimo. Sennò sarà difficile per tutti". E conclude parlando dell'addio di De Bruyne: "Gli voglio non bene, di più. Questi anni non sarebbero stati possibili senza il suo contributo. È stata una decisione difficilissima, gli auguro tutto il bene, va in una piazza speciale con uno degli allenatori più forti al mondo di tutti i tempi. Conte riesce a fare sempre quello che deve fare. Auguro a Kevin il meglio, tantissima felicità".