Calcio

Manchester City, Guardiola: "Haaland? Vicino al livello di Messi e Ronaldo"

19 Set 2025 - 13:24
© Getty Images

© Getty Images

Erling Haaland è sempre più straripante in Champions League. Ieri sera, nella vittoria del suo Manchester City contro il Napoli, l'attaccante norvegese è salito a quota 50 gol nella competizione, diventando il giocatore più veloce di sempre a raggiungere questa cifra con appena 49 presenze. Intanto, Pep Guardiola non può che essere felice delle sue prestazioni: "I numeri parlano da soli. È già al livello di Van Nistelrooy e Lewandowski, ma soprattutto vicino ai due mostri sacri, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. In termini di gol, è incredibile. Se mantiene questo ritmo e gioca ancora 10-12 anni, potrà superare chiunque. Senza dubbio". 

16:26
Zaccagni: "Sarri mi ha cambiato la carriera. Lo stop del mercato vissuto come un bicchiere mezzo pieno"
16:16
Serie A, Pioli: "Domenica voglio una Fiorentina vincente"
16:00
Verona, Zanetti: "Contro la Juve dovremo essere grandi"
15:35
Champions femminile: Juve con Bayern e United, Roma con Barça e Real
15:06
Incontro Leghe europee e commissario Ue, continuare a sostenere campionati nazionali