Manchester City, Guardiola: "Haaland? Vicino al livello di Messi e Ronaldo"

Erling Haaland è sempre più straripante in Champions League. Ieri sera, nella vittoria del suo Manchester City contro il Napoli, l'attaccante norvegese è salito a quota 50 gol nella competizione, diventando il giocatore più veloce di sempre a raggiungere questa cifra con appena 49 presenze. Intanto, Pep Guardiola non può che essere felice delle sue prestazioni: "I numeri parlano da soli. È già al livello di Van Nistelrooy e Lewandowski, ma soprattutto vicino ai due mostri sacri, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. In termini di gol, è incredibile. Se mantiene questo ritmo e gioca ancora 10-12 anni, potrà superare chiunque. Senza dubbio".