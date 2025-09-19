Barcellona, slitta ancora il ritorno al Camp Nou: con il Psg si gioca a Montjuic

Al Barcellona tiene ancora banco il tanto atteso ritorno al Camp Nou. I Blaugrana hanno comunicato che il debutto casalingo di Champions League contro il Paris Saint-Germain si giocherà a Montjuic, all'Estadi Olímpic Lluís Companys, già utilizzato nelle scorse stagioni durante i lavori di ristrutturazione al Camp Nou. Il Barcellona, che sperava di sfidare l'ex Luis Enrique nella sua vera casa, ha spiegato che il processo per ottenere i permessi della riapertura è complesso e che continua a lavorare duramente per permettere ai tifosi di ammirare il nuovo impianto.