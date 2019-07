Il Manchester City ha chiuso la tournée asiatica con una vittoria contro i Yokohama Marinos per 3-1. Per la squadra di Pep Guardiola, che il 4 agosto inizierà ufficialmente la stagione in Community Shields contro il Liverpool, sono andati a segno De Bruyne, Sterling e Nmecha. Il momentaneo 1-1 dei giapponesi è stato realizzato da Endo.