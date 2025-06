Man City, la lista per il Mondiale: out Grealish e Kovacic, c'è Reijnders

Il Manchester City di Pep Guardiola è pronto per il Mondiale per Club che inizierà nella notte tra sabato e domenica. Gli inglesi volano in America con l’obiettivo di riscattare una stagione negativa con zero titoli conquistati e si presentano con i tre nuovi acquisti Ait-Nouri, Reijnders e Cherki. Assenti invece Jack Grealish, ormai in uscita da Manchester, e Mateo Kovacic, che si è operato per un problema al tendine d’Achille. Di seguito la lista dei convocati di Pep Guardiola presentata oggi dal Manchester City.