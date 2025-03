Malagò: "Secondo gol subito da Italia? Siamo precursori anche in questo"

"La Nazionale non l'ho vista, ero in viaggio. Una partita strana, prendiamoci le cose buone e cerchiamo di essere ottimisti per il futuro il, calcio è indispensabile. Il secondo gol subito dagli Azzurri? C'è sempre una prima volta, su questo siamo precursori". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della cerimonia di consegna del Premio Bearzot. Quanto ai recenti risultati dello sport azzurro "vedere l'Italia che vince due medaglie d'oro nell'atletica è straordinario, quello che ha fatto Brignone è leggenda per non parlare dei risultati delle altre discipline. Siamo molto felici".