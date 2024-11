MAIGNAN: "LA PARATA NEL RECUPERO? MI PIACE QUANDO SONO DECISIVE"

"Mi piace fare parate quando sono decisive. Fa bene alla squadra, fa bene a me. Non so se ho salvato la squadra con la parata nel recupero ma è stata una cosa positiva per la squadra e per me": lo dice Mike Maignan a TF1 dopo la vittoria della Francia sull'Italia a San Siro. La parata del portiere rossonero su Kean in pieno recupero ha garantito il primo posto del girone ai blues. "Volevamo la vittoria, la nostra rivincita, l'orgoglio per il primo posto, dopo la sconfitta casalinga (1-3 a settembre al Parco dei Principi). Per noi è fiducia ed è molto importante. Quando giochiamo in squadra, quando lavoriamo duro gli uni per gli altri, possiamo fare grandi cose".