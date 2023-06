Mai più casi Juve, Abodi: "Penalizzazioni solo dopo sentenze definitive"

© Ansa

"Abbiamo stabilito, sulla linea guida di efficienza e trasparenza, la visibilità nelle classifica delle penalizzazioni della giustizia sportiva soltanto al

consolidamento delle sentenze, quindi una volta che sono passate in giudicato. Questo avverrà anche durante il campionato, ma solo se c'è una sentenza passata in giudicato, per evitare che di volta in volta i punti vengano tolti e rimessi". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, nella conferenza stampa al termine del Cdm. Basta dunque altri casi Juve.