Il Governo aggiusta la Giustizia Sportiva: stop alle penalizzazioni a campionato in corso

DOPO IL CASO JUVE

Le classifiche saranno variate solo una volta e dopo l'ultimo grado di giudizio

© Getty Images Un altro caso-Juve non si ripeterà. E' quanto previsto da una norma che sarà inserita in un decreto legge, che conterrà diversi argomenti sportivi e che il Governo dovrebbe approvare domani. Il punto significativo riguarda proprio una sorta di riforma della Giustizia Sportiva, da molti alti dirigenti considerata, diciamo così, non esemplare nel trattamento della vicenda relativa ai processi per le plusvalenze della Juventus. In soldoni, e in estrema sintesi, i succo del discorso è che si è sentita la necessità di evitare gli andamenti ondulatori cui è stata sottoposta la classifica in questo campionato, stravolta e poi travolta nei diversi gradi di giudizio tra andate e ritorni tra Corte Federale e Collegio di Garanzia del Coni. Cosa accadrà, quindi, in futuro, per casi simili? Semplice: che le eventuali penalizzazioni saranno comminate solo dopo l'ultimo grado di giudizio e, quindi, a bocce ferme, a campionato concluso.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, oggi i tecnici lavoreranno nel "pre-Consiglio" per affinare il testo per poi giungere al traguardo del decreto legge. Tra i temi che saranno presi in considerazione, anche quello strettamente relativo alle plusvalenze. Nel senso che, in qualche modo, si proverà a normarle.

Il provvedimento agirà sulla tassazione rendendo validi ai fini fiscali i movimenti di cassa e non gli scambi "a specchio" fra le società a costo zero. In pratica la "spalmatura" in 5 anni sarà possibile solo sulla parte in cui c’è stato passaggio di denaro, sul resto si dovranno pagare le tasse al primo anno sull’intera plusvalenza.