“The stars, the start”: la nuova maglia dell'Inter con le due stelle e lo scudetto

Inter e Nike presentano l’attesissima nuova maglia per la stagione 2024/25. Sulla jersey destinata a diventare iconica torna il tricolore e, per la prima volta, è presente la storica Seconda Stella. Il recente traguardo conquistato dai nerazzurri guida la campagna di lancio della maglia, che pone al centro il tema del processo creativo. Il video hero mostra, in un parallelismo con le stelle che finalmente appaiono sulla maglia dell'Inter, altri tipi di stelle che prendono vita in varie forme grazie al contributo di diversi artigiani: scolpite, tatuate, create. La nuova maglia custodisce ricamato sul petto il glorioso passato del Club ma ne rappresenta soprattutto le ambizioni future: il video hero si conclude infatti con il verso “The stars, the start”, con il quale il Club rimarca la sua aspirazione e il desiderio di affrontare e vincere tutte le sfide che verranno.