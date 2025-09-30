Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Santi Trimboli

È morto a Cosenza, all’età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai TGR Calabria. Vicecaporedattore della redazione regionale, è stato un volto noto del telegiornale e del programma 90° Minuto. Trimboli aveva iniziato la sua carriera al Corriere del Giorno di Taranto, per poi collaborare con La Gazzetta del Sud di Messina. Nel corso della sua lunga attività ha lavorato con prestigiose testate, tra cui il Corriere dello Sport, e ha partecipato a trasmissioni storiche come Tutto il calcio minuto per minuto, Stadio Sprint e La Domenica Sportiva.

