Lutto nel giornalismo, è morto Gianfranco de Laurentiis il volto di "Domenica Sprint"

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Gianfranco de Laurentiis. Il giornalista romano, per oltre trenta anni volto dello sport Rai, è venuto a mancare a Roma all'età di 81 anni. Nel corso della lunga carriera, dopo gli inizi al Corriere della Sera, da direttore della Tgs e non solo ha legato il suo volto e le sue fortune a trasmissioni sportive di successo come "Dribbling", "Eurogol" e "Domenica Sprint" fino ad arrivare alla "Domenica sportiva". nel 1994-95. Poi la Formula 1 con "Pole Position" dal 1997 al 2001.