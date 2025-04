Lutto in casa Sporting: morto talent scout Sporting che scoprì Figo e Cristiano Ronaldo

Il calcio portoghese piange Aurélio Pereira, talent scout dello Sporting Lisbona famoso per aver scoperto Luis Figo e Cristiano Ronaldo, morto a 77 anni. Lo ha reso noto lo stesso Sporting, senza chiarire le cause del decesso. Cr7 ha parlato di Pereira, ex giocatore e allenatore, come di "uno dei più grandi simboli" a livello mondiale nella scoperta e nella preparazione dei giovani talenti. "Non smetterò mai di essere grato per tutto quello che ha fatto per me e per tanti altri giocatori", ha scritto Cr7 su X, aggiungendo che l'eredità di Pereira "vivrà per sempre". "Grazie di tutto... Riposa in pace", ha concluso Ronaldo. Lo Sporting ha ricordato che a Pereira è stato attribuito il merito di aver scoperto 10 dei giocatori campioni d'Europa con il Portogallo negli Europei di Francia del 2016. Ha allenato le squadre giovanili del club per 20 anni.