Inter, altro rinvio per Lukaku: niente Fiorentina, il rientro col Viktoria Plzen

Lukaku non sarà tra i convocati dell'Inter per la trasferta di sabato sera contro la Fiorentina: la certezza arriverà oggi - Inzaghi parlerà a InterTV, niente conferenza - la decisione è stata però già presa. Romelu ieri è tornato ad allenarsi, almeno in parte, con il resto della squadra, oggi stesso menù ma poi anziché andare a Firenze resterà alla Pinetina per migliorare una condizione fisica ancora precaria: l'obiettivo, una volta ancora spostato, diventa ora il match contro il Viktoria Plzen, mercoledì 26 ottobre. Questo il quadro di massima che nelle prossime ore verrà confermato. Un quadro che suscita tuttavia qualche legittima perplessità. Nessuno vuole correre rischi, si dice. Ma dal 28 agosto, giorno in cui Lukaku si è fatto male in allenamento, sono passati quasi due mesi e il rientro inizialmente previsto per il match contro la Roma del primo ottobre (parole di Inzaghi alla vigilia della trasferta di Udine) è stato progressivamente spostato di settimana in settimana. Nel frattempo, dopo la trasferta in Belgio di inizio settembre per mettersi nelle mani del suo fisioterapista di fiducia, Lukaku si è sottoposto nelle settimane successive ad almeno tre visite per valutare l'evoluzione della lesione al flessore: una guarigione lenta e tormentata che è stata però clinicamente accertata con gli ultimi esami svolti martedì scorso. Eppure ancora un nulla di fatto e immaginare oggi che un giocatore ritenuto non pronto per giocare il sabato sera, anzi ritenuto non in condizione per sedersi in panchina e giocare uno scampolo di partita (contro la Fiorentina), lo sia poi invece quattro giorni dopo (contro il Viktoria Plzen) è quanto meno singolare. Quindi, oggi sarebbe stato quanto mai interessante chiedere a Inzaghi come stia veramente Lukaku, quale sia la sua condizione fisica, perché sia ancora lontano da uno stato di forma accettabile, quale sia il suo umore e - non ultimo - se, come e quanto questa situazione e questi continui rinvii lo preoccupino. Con l'ombra del Mondiale all'orizzonte, oltretutto. Perché, come tutti ripetono, nessuno vuole correre rischi - Lukaku in primis che vuole vivere da protagonista il mese in Qatar - ma non va tuttavia dimenticato che da qui alla pausa, l'Inter si giocherà non solo l'accesso agli ottavi di Champions ma anche una buona fetta del proprio cammino in campionato tra Fiorentina, Sampdoria, Juventus, Bologna e Atalanta.