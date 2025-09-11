Logo SportMediaset
Luis Enrique operato dopo la caduta, Psg al lavoro senza tecnico

11 Set 2025 - 14:04
Il Psg è tornato ad allenarsi dopo la sosta per le nazionali, ma lo ha fatto senza il suo allenatore. Luis Enrique, che ha riportato la frattura della clavicola dopo una caduta in bici la scorsa settimana, è stato sottoposto a un intervento chirurgico in Spagna e con ogni probabilità non sarà in panchina domenica per la partita con il Lens, valida per la quarta giornata del campionato francese. Il club parigino non si è sbilanciato sulle condizioni fisiche del tecnico asturiano. La caduta ha impedito Luis Enrique di allenare il Psg al suo ritorno in campo dopo gli impegni delle nazionali. A guidare la seduta di allenamento il vice, Rafel Pol. 

