Lega Pro, a Campobasso, Carpi e Torres il Premio Gentleman

11 Set 2025 - 17:06

In una serata di gala ricca di stelle - ospitata dalla Scuola Militare 'Teulié' di Milano - è andata in scena la cerimonia di consegna del 30° Premio Gentleman, che ha visto la partecipazione di grandi protagonisti del calcio italiano. All'evento dedicato al fair play, organizzato da Gianfranco Fasan e condotto da Laura Barriales, Massimo Caputi e Giorgia Rossi, sono stati premiati tre club della Serie C: Carpi, Campobasso e Torres, campioni di sportività, che hanno ricevuto il riconoscimento sul palco dal Responsabile della Comunicazione di Lega Pro. A distinguersi, nel corso della precedente stagione sportiva in Serie C, sono stati i medici sociali di Campobasso e Carpi, il dottor Gabriele Salemme ed il dottor Alberto Carollo, determinanti nel salvare la vita di un tifoso colpito da un arresto cardiaco sugli spalti proprio durante la sfida tra le due squadre. Premiato, poi, il gesto di ospitalità della Torres, rappresentata dal Presidente Stefano Udassi che ha portato il proprio saluto. Il club sardo - a seguito del rinvio delle gare per la scomparsa del Pontefice - aveva messo a disposizione del Carpi un campo di allenamento e un mezzo di trasporto, occupandosi anche di trovare alloggio ai tifosi ospiti in vista del recupero della gara. 

