Verona, per Mosquera appendicectomia d'urgenza

Il Verona perde Daniel Mosquera per la gara di lunedì, quando al Bentegodi arriverà la capolista Cremonese. L'attaccante colombiano, infatti, è stato sottoposto questa mattina all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) ad un intervento di appendicectomia di urgenza. Come comunicato dal club scaligero, "la procedura chirurgica, che si è resa necessaria per il quadro clinico sviluppatosi durante la notte scorsa, è perfettamente riuscita". Mosquera salterà certamente il match con la Cremonese e la sua assenza va ad aggiungersi a quella di Suslov e Valentini, infortunati di lungo corso tra i gialloblù.