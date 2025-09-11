Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Verona, per Mosquera appendicectomia d'urgenza

11 Set 2025 - 16:31
© IPA

© IPA

Il Verona perde Daniel Mosquera per la gara di lunedì, quando al Bentegodi arriverà la capolista Cremonese. L'attaccante colombiano, infatti, è stato sottoposto questa mattina all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) ad un intervento di appendicectomia di urgenza. Come comunicato dal club scaligero, "la procedura chirurgica, che si è resa necessaria per il quadro clinico sviluppatosi durante la notte scorsa, è perfettamente riuscita". Mosquera salterà certamente il match con la Cremonese e la sua assenza va ad aggiungersi a quella di Suslov e Valentini, infortunati di lungo corso tra i gialloblù. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:07
DICH CODA

Coda: "Abbiamo cambiato tanto e ci vuole un po' di adattamento"

00:50
MCH BOVE AL VIOLA PARK 11/9 MCH

Bove torna a trovare i suoi vecchi compagni alla Fiorentina: grande commozione

01:32
Il costo dei calciatori

Il costo dei calciatori a bilancio: Vlahovic il più caro

01:33
Fiorentina, parla Pradè

Fiorentina, parla Pradè

01:45
È già Vardy mania

È già Vardy mania: Cremona sogna

01:50
Il premio Gentleman

Marotta e il ricordo con Galliani: "Quel Monza-Varese su rigore..."

01:48
Verso Milan-Bologna

I dubbi di Allegri verso il Bologna: Leao non ci sarà

01:32
Sabato Fiorentina-Napoli

Conte prepara il Napoli verso la Fiorentina: le ultime

01:36
Juventus-Inter a Colombo

Juventus-Inter a Colombo: fischietto da applausi

03:32
La sfida tra fratelli

Thuram contro... Thuram: Juve-Inter e la sfida tra fratelli

01:52
Sabato Juventus-Inter

Si riparte con Juventus-Inter: un match che vale già tanto

00:20
MCH ARRIVO RABIOT A MILANO 11/9 MCH

Rabiot è arrivato a Milano: "Sono contento, forza Milan"

02:09
DICH GALLIANI

Galliani: "Sono al 50esimo campionato da dirigente"

01:30
DICH MAROTTA

Marotta: "Ho avuto la fortuna di trasformare una passione in un mestiere"

00:54
DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

01:07
DICH CODA

Coda: "Abbiamo cambiato tanto e ci vuole un po' di adattamento"

I più visti di Calcio

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:40
PSG, Safonov: "Le voci non mi destabilizzano, concentrato sul campo"
16:31
Verona, per Mosquera appendicectomia d'urgenza
16:15
Capello: "L'Inter deve riaccendere la luce"
15:30
Lamela e l'addio al calcio: "Troppi problemi fisici"
15:07
Kenan Yildiz vince il 'Player Of The Month" di Agosto