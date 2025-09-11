Capello: "L'Inter deve riaccendere la luce"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabio Capello ha parlato del momento dell'Inter in vista del derby d'Italia e del Napoli di Conte: "Quando sono arrivato al Milan dopo Sacchi, si diceva che i giocatori fossero stanchi e svogliati, così chiesi loro di far ricredere tutti. Chivu avrà lo stesso compito: dovrà pungolare i giocatori e riaccendere la luce di questa squadra". Sul Napoli: "Penso che il Napoli abbia buone possibilità di mantenersi sullo stesso livello sia in campionato che in Champions, Conte ha due opzioni per ogni posizione e la società punta molto sul cammino in Euopa, soprattutto per un discorso economico e di prestigio".