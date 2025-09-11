PSG, Safonov: "Le voci non mi destabilizzano, concentrato sul campo"

In casa Paris Saint Germain tiene banco la questione legata al rapporto tra il russo Safonov e il neo acquisto ucraino Illia Zabarnyi, che negli scorsi giorni aveva risposto così alla domanda sul compagno di squadra: "I russi sono aggressori che mettono in pericolo la libertà dell'Ucraina. Non intendo intrattenere rapporti personali con persone di origine russa, con Safonov avrò un rapporto di natura professionale nel rispetto dei doveri che ho verso il club".