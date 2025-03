Lucio lancia l'Inter: "Perchè non provare il Triplete? Nel 2010 abbiamo sfidato rivali sforti"

Lucio è convinto che l'Inter possa raggiungere un nuovo storico traguardo, quello del Triplete. L'ex difensore brasiliano ne ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport spiegando come i nerazzurri possano ripetere quanto fatto dal giocatore carioca e dai compagni nel 2010: "L'Inter è l'Inter, lì ho vinto il Triplete, per quanto abbia ricordi fantastici anche dei 5 anni al Bayern. Entrambe sono nel mio cuore: certo, a Monaco ho giocato di più e oggi ci sta la mia famiglia, però anche a Milano ho dei ricordi incredibile. Sempre bello vedere o parlare con gli ex compagni. Il 2010 è stato bellissimo, indimenticabile. Essendo ancora in corsa su tutti e tre i fronti immagino sia difficile pensare ad altro che al Triplete. Ma se la possibilità c'è, perché non pensarci? Finché puoi vincere tutto.. - ha spiegato Lucio -. Chiaro, sarà difficile, ma nel 2010 abbiamo incontrato tante squadre forti sul nostro cammino. A certi livelli accade, è inevitabile. Quello col Bayern penso che sarà il confronto più importante e complicato dell'intera stagione. Anche loro lottano per trofei, pur essendo due e non tre. Il mio cuore sarà diviso a metà"