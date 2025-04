Lotta a tre per la salvezza: calendario positivo per l'Empoli, ma occhio a Lecce e Venezia

In tutto ciò non si può escludere l'eventualità di un arrivo a pari punti fra la quartultima e la terzultima. In tal caso, come avvenuto qualche anno fa fra Verona e Spezia, si andrà allo spareggio con andata e ritorno e seconda sfida in casa per la squadra meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa. In caso di parità dopo i 180 minuti disputati, si andrà dritti ai rigori con la vincitrice che rimarrà in A, mentre la sconfitta dovrà subire l'atroce beffa della retrocessione.