Lotito: "Striscione contro di me? Distrazione da fallimenti altrui"

"Un gesto strumentale, utile solo a spostare l'attenzione da evidenti difficoltà gestionali e istituzionali che altri stanno affrontando in questo momento". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato all'ANSA lo striscione apparso questa mattina visibile da Piazza Montecitorio con scritto "Lotito libera la Lazio". Il patron biancoceleste lo ha definito come "un maldestro tentativo di dissimulare fallimenti in settori che nulla hanno a che vedere con la Lazio, ma che oggi si trovano in un momento critico sotto gli occhi di tutti. Nel mondo dello sport non sembra più esserci spazio per un confronto trasparente e rispettoso. Il tentativo di sovrapporre ambiti differenti - conclude Lotito - è il sintomo di un vuoto di contenuti. La passione biancoceleste merita rispetto, non strumentalizzazioni di facciata".