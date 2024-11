LOTITO: "INTERVENTO POLITICA SU STATUTO FIGC? SI VEDRÀ"

"La politica è una cosa e la politica sportiva è un'altra. Non confondete i piani che sono diversi. Ma nel momento in cui la politica sportiva non è in grado di assolvere il compito assegnato si vedrà…". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, arrivato all'assemblea per la modifica dello statuto federale a Roma commentando il possibile intervento della politica. "Cosa mi aspetto oggi? Nulla, non sono il presidente della Lega, sarà Casini a rappresentarci", ha concluso.