Il Ravenna presenta la squadra e Ronaldinho: il 20 agosto festa sulla spiaggia

12 Ago 2026 - 15:22
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Ravenna si appresta a vivere la 'Notte di Ronaldinho'. Il Ravenna Fc, compagine di proprietà dell'imprenditore Ignazio Cipriani. presenterà ufficialmente la squadra per la stagione 2026-2027 la sera di giovedì 20 agosto su un palco allestito in riva al mare a Marina di Ravenna. Saliranno sul palco il settore giovanile, la dirigenza, lo staff tecnico e la prima squadra, impegnata nel campionato di Serie C, girone B: il momento più atteso della serata sarà l'arrivo di Ronaldinho, che incontrerà per la prima volta i nuovi tifosi giallorossi, "in una cornice - assicurano dal club romagnolo - capace di unire la passione per il calcio all'energia dell'estate ravennate che per una notte creerà un ponte virtuale con quella di Rio de Janeiro". Nell'idea della società, quella del 20 agosto, "non sarà soltanto la presentazione di una squadra, ma una vera e propria festa sulla spiaggia". L'evento prenderà vita già nel pomeriggio con Studio Delta Live e accompagnerà il pubblico verso lo show serale tra musica, intrattenimento e momenti speciali. Saranno presenti punti ristoro, stand gastronomici e un'area dedicata al merchandising ufficiale del Ravenna. Il programma dettagliato dell'evento, puntualizza il Ravenna Fc sul suo sito, sarà reso noto nei prossimi giorni. 

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