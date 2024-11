Llorente: "Motta, buon lavoro alla Juve. Ma servono rinforzi. Conte è una garanzia"

"Il segreto del Napoli è Conte". Musica e parole di Fernando Llorente, che il tecnico salentino lo avuto, con successo, alla Juventus. "Gli azzurri lotteranno fino alla fine per lo scudetto - ha assicurato l'ex attaccante anche di Siviglia e Udinese in esclusiva a Sportmediaset - Ha un carattere pazzesco, riesce a prendere il meglio da ogni calciatore. E Lukaku va a nozze con il calcio di Antonio: Big Rom è un elemento essenziale per i suoi schemi".