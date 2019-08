"Ho visto la partita del Chelsea contro il Manchester United, hanno giocato molto bene anche se hanno perso. Hanno creato molte occasioni da gol. Speriamo di ottenere un risultato simile contro di loro. Li conosciamo, ci conoscono. Faremo tutto il possibile per vincere la partita. Domani faremo di tutto per vincere e speriamo che Istanbul continui ad essere fortunata per il Liverpool". Così l'attaccante del Liverpool, Sadio Manè, alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Chelsea. Sulla presenza di un arbitro donna ha aggiunto: "Il fatto che ci sia un arbitro donna non fa alcuna differenza. É lì per prendere le giuste decisioni, lei merita di essere qui e farà del suo meglio. Ci concentreremo su noi stessi".