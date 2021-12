Liverpool, Klopp: "Emozione giocare a San Siro. Salah? Vedremo, ma farò dei cambi"

Un Milan rimaneggiato per i tanti infortuni e un Liverpool rivisitato per permettere di recuperare energie a chi sinora ha giocato di più. I rossoneri si giocano il tutto per tutto, i Reds possono tentare il filotto pieno nel girone. Teatro della sfida di Champions tra due squadre che hanno scritto pagine epiche in Europa è San Siro: "Non vedo l'ora di giocare lì, è la prima volta per me" ha raccontato Jurgen Klopp in conferenza stampa. Occasione per il tecnico tedesco, come si diceva, di far rifiatare qualche giocatore: "Salah? Non posso cambiarli tutti, dovremo pur sempre mettere undici giocatori in squadra. Vedremo, comunque, bisogna capire anche la situazione, di certo occorre far girare i calciatori e far sì di mettere in campo la squadra migliore".