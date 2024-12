Liverpool, dopo due mesi torna a disposizione Alisson

Dopo oltre due mesi di stop, Alisson torna a disposizione del Liverpool. Il calciatore brasiliano ha risolto i problemi fisici che lo hanno colpito e dovrebbe tornare titolare nella sfida contro il Girona come spiegato in conferenza stampa dall'allenatore Arne Slot: "Poter giocare con Alisson, che è stato così eccezionale per questo club per tanti anni e per la nazionale brasiliana, parla da sé. È davvero bello che sia tornato e che sia disponibile. Ma se guardate a ciò che ha fatto il suo sostituto (Caoimhin Kelleher, ndr), non sarà facile fare ancora meglio. Ci aspettiamo quindi che faccia lo stesso, e forse un po’ meglio".