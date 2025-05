Inter, verso la Lazio solo Lautaro ancora a parte: si tenta il recupero degli altri infortunati

L'Inter è tornata ad allenarsi dopo i due giorni liberi che Inzaghi aveva concesso alla squadra dopo la vittoria esterna di Torino. Dalla sessione odierna sono arrivate buone notizie per i nerazzurri: si sono rivisti parzialmente in gruppo gli acciaccati Mkhitaryan, Frattesi, e Pavard. Domani dovrebbero alenarsi in gruppo per mettersi a disposizione in vista del match di domenica sera contro la Lazio. L'unico calciatore ancora a parte è Lautaro Martinez: l'argentino sta ancora smaltendo il problema al flessore che aveva messo in dubbio la ua presenza nella semifinale di ritorno contro il Barcellona.