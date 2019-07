Il Liverpool campione d'Europa ha pareggiato per 2-2 contro lo Sporting Lisbona, in una partita amichevole disputata allo Yankee Stadium di New York. Lusitani in gol con l'ex Udinese Bruno Fernandes al 4', poi la rimonta dei Reds con Origi al 20' e Wijnaldum al 44'. Nella ripresa, Wenderl al 53' firma il 2-2 definitivo.