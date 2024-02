Liste Uefa 2024: il Napoli pensa a escludere Zielinski, il Milan ritrova Bennacer

LE SCELTE

Tra le scelte del Napoli per affrontare le coppe europee c'è anche l'esclusione di Demme tra i 25 in lista per la Serie A

© Getty Images Il Napoli va verso la decisione di rinunciare a Piotr Zielinski nel proprio cammino in Champions League. Il club azzurro, come tutti, ha dovuto fare delle scelte per consegnare alla Uefa la lista dei giocatori selezionati per prendere parte alle competizioni internazionali e alla luce dei nuovi acquisti il Napoli ragiona sull'esclusione dalla stessa del centrocampista polacco, destinato a lasciare la squadra a fine stagione e già in trattativa con l'Inter. Rientra invece nella lista Uefa del Milan per l'Europa League Ismael Bennacer, lasciando fuori il giovane Simic.

ROTTURA TOTALE NAPOLI-ZIELINSKI

Un atto formale, atteso e dovuto, come la consegna della lista Uefa aggiornata per affrontare gli impegni europei è diventato uno degli ultimi atti della storia tra il Napoli e Piotr Zielinski. Il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024 e nel giorno in cui la società campana ha ricevuto dall'Inter la notifica dell'avvio delle trattative per il giocatore, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di chiudere i ponti con il polacco. Niente lista Uefa, niente Champions League e spazio agli acquisti invernali a eccezione di Dendoncker, che verrà utilizzato in campionato.

Avventura in azzurro finita anche per Diego Demme. Il regista tedesco, al contrario di Zielinski su cui Mazzarri potrà contare in Serie A, è stato escluso sia dalla lista Uefa che dai 25 del campionato.

MILAN: SI' A TERRACCIANO E BENNACER IN EUROPA

Nella lista di giocatori che il Milan ha consegnato alla Uefa per affrontare l'Europa League ci sono tre novità rispetto alla prima parte della stagione: il neoacquisto Terracciano, Matteo Gabbia e il ritorno di Ismael Bennacer.

INTER: BUCHANAN AL POSTO DI CUADRADO

Juan Cuadrado ha deciso di operarsi e l'Inter nella lista Uefa lo sostituisce con l'unico volto nuovo arrivato dal mercato invernale: Tajon Buchanan.