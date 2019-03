LIONE, GENESIO: "ELIMINARE IL BARCELLONA? TUTTO E' POSSIBILE"

12/03/2019

L'impresa appare quasi impossibile ma Bruno Genesio, l'allenatore del Lione che tre settimane fa aveva inchiodato il Barcellona sullo 0-0 nell'andata degli ottavi di Champions, sotto sotto ci crede. "Tutto è possibile nel calcio - dice, alla vigilia del match del Camp Nou - il Manchester non aveva scelta e ha vinto. Abbiamo visto come l'Ajax è stato in grado di eliminare il Real Madrid, è un momento di grandi sorprese in Europa e spero che anche noi possiamo fare lo stesso. Dopo l'andata abbiamo il 30% delle possibilità di qualificarci e quello dobbiamo sfruttare. Abbiamo una grande responsabilità e pensiamo di fare un grande risultato", dice il tecnico che teme ovviamente Leo Messi: "Molto dipende da lui, dalla sua forma, dal suo giorno. E' un giocatore unico e faremo di tutto per arginarlo ma non sarà una marcatura ad uomo. Dovremo disputare una partita perfetta per qualificarci, e avremo bisogno di fortuna, dovremo essere disposti a soffrire tutti insieme se vogliamo fare qualcosa di grande".