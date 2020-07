L'Inter all'Olimpico per centrare il -3 dalla Juventus

VERSO IL BIG MATCH

Con la Spal per il -6 e con la Roma per il -3. L'attacco alla Juventus da parte di Antonio Conte passa per il prato dell'Olimpico. Qui la sua Inter, contro la Roma, ha l'opportunità più unica che rara di portarsi vicinissima ai bianconeri almeno per 24 ore e mettere pressione al gruppo di Sarri riaprendo, di fatto, il discorso scudetto. D'altronde la Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto più partite in Serie A, ben 72. Inter, Conte: "Un anno pieno di infortuni"

Con l'incognita legata a Lukaku (che quasi sicuramente sarà in panchina, ma almeno recuperato), l'Inter sogna in grande e si affida alla coppia Lautaro-Sanchez. Mentre Fonseca, che ha ripreso bene la marcia in campionato con tre gare vinte di fila, mette il jackpot sui piedi (e la testa) di Edin Dzeko che, appena un anno fa, era a un passo dal vestire la maglia interista.

Attacchi a confronto dunque con i giallorossi che proprio contro i nerazzurri hanno segnato di più in A: 222 gol.

Ci sarà da divertirsi anche perché Roma e Inter hanno pareggiato le ultime quattro sfide di Serie A e certo non hanno voglia di portare a casa un misero punticino.