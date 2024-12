Lilt e Figc fanno squadra con video 'Passaggio e Testimone'

Il video, che sarà presentato durante la conferenza stampa LILT in programma giovedì 5 dicembre presso il Ministero della Salute e poi diffuso sui canali social della FIGC, rappresenta il passaggio dalla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno a quella dedicata alla sensibilizzazione sui tumori della sfera genitale maschile attraverso il simbolico passaggio del pallone, sottolineando l'importanza della prevenzione come strumento essenziale per la salute e il benessere.