Ligue 1: vittoria del Monaco sul Lione, sorridono anche Lorient e Nizza

FRANCIA

I monegaschi si aggiudicano 2-1 il big match della settima giornata, successo travolgente del Rennes

© afp Va al Monaco il posticipo della settima giornata della Ligue 1. La squadra del Principato si impone 2-1 in casa contro il Lione, al secondo ko consecutivo, con reti di Badiashile e Maripan nella ripresa. Nelle altre partite continua a sorprendere il Lorient con la vittoria 3-2 sul Nantes, è devastante invece il Rennes nel 5-0 all’Auxerre. Successi di misura anche per Nizza, Tolosa e Angers mentre è 0-0 Strasburgo-Clermont.

MONACO-LIONE 2-1

Seconda vittoria di fila per il Monaco mentre è la seconda sconfitta consecutiva per il Lione. Nel posticipo della settima giornata di Ligue 1, dopo un primo tempo equilibrato e senza particolari emozioni, i monegaschi firmano l’uno-due decisivo in avvio di ripresa: Badiashile al 55’ e Maripan al 63’ ipotecano la gara, gli ospiti accorciano nel finale con Toko Ekambi ma ormai è troppo tardi. Il Monaco si porta così a 11 punti, Lione fermo a 13.

LE ALTRE PARTITE

Prosegue l’ottimo avvio stagionale del Lorient che infila la terza vittoria di fila e si assesta in piena zona Europa. Spettacolare 3-2 in casa su un Nantes fermo in bassa classifica. Successo anche per il Nizza in casa di un Ajaccio sempre più ultimo, 1-0 con rete decisiva di Delort e i rossoneri provano a riprendersi dopo un inizio di campionato negativo. Arriva la prima vittoria in Ligue 1 per l’Angers 2-1 sul Montpellier, sorridono anche Tolosa (1-0 al Reims) e Rennes (esagerato 5-0 all’Auxerre). Deludente 0-0 invece tra Strasburgo e Clermont.