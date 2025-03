Quattro le partite disputate nel pomeriggio per la 27/a giornata della Ligue 1. Il Brest si impone per 4-2 a Tolosa, il Rennes passa 3-0 ad Angers, l'Auxerre piega il Montpellier 1-0 e il Le Havre supera il Nantes per 3-2. In serata il posticipo Lille-Lens, sentitissimo derby del Nord della Francia.