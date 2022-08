Ligue 1: Psg facile contro il Montpellier, pari tra Monaco e Rennes

FRANCIA

I parigini vincono 5-2 con reti di Neymar (doppietta), Mbappè, autogol di Sacko e Sanches. Finisce 1-1 l’altra partita di giornata

© afp Tutto molto facile per il Psg nella seconda giornata della Ligue 1. Dopo il successo all’esordio, i parigini di Galtier si ripetono anche in casa contro il Montpellier ottenendo una netta vittoria per 5-2. Ci pensano l’autogol di Sacko, Neymar (doppietta), Mbappè e Renato Sanches a stendere gli avversari. Nell’altro match odierno, finisce 1-1 tra Monaco e Rennes con il monegasco Embolo che pareggia il vantaggio di Laborde.

PSG-MONTPELLIER 5-2

Seconda vittoria in altrettante partite per il Psg campione di Francia. Tutto facile contro il Montpellier in casa nonostante l’errore dal dischetto di Mbappè al 23’. Bastano l’autogol di Sacko e Neymar ancora su rigore a chiudere il primo tempo avanti 2-0. Nella ripresa poi i parigini di Galtier dilagano ancora con Neymar e Mbappè che si fa perdonare l’errore del primo tempo, poi Renato Sanches firma la cinquina dopo un gol annullato al solito Neymar. Inutili le reti della bandiera ospite di Khazri e Tchato.

MONACO-RENNES 1-1

Nonostante l’uomo in meno per quasi tutta la partita il Monaco strappa un punto con l’ostico Rennes. Fofana si becca un rosso diretto al quarto d’ora, poi Disasi sbaglia il rigore del possibile vantaggio monegasco al 33’. La situazione precipita quando Laborde porta avanti i bretoni al 59’, ma il Monaco ha la forza di reagire e al 72’ trova l’insperato pareggio con Embolo. La squadra del Principato a quattro punti, Rennes a uno.