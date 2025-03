Il Lione si impone per 2-1 in rimonta sul Brest, nell'anticipo della 24/a giornata di Ligue 1. Ospiti in vantaggio con Lala al 15' su rigore, poi i padroni di casa ribaltano il risultato con una doppietta dell'eterno Lacazette al 24' e all'82'. Nel finale espulso per proteste l'allenatore del Lione Paulo Fonseca. In classifica, Lione sesto con 39 punti in piena lotta per un posto in Europa.