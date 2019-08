Parte con una vittoria il campionato 2019-20 del Lille, che si impone 2-1 in casa sul Nantes. Grande protagonista il neo acquisto dei 'Dogues', il nigeriano Osimhen, arrivato per colmare il vuoto lasciato in attacco da Pépé e Rafael Leao, autore di una doppietta (19' e 80'). Per i 'canarini' provvisorio pareggio di Girotto al 51'.