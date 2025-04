Il Lilla ha superato 3-1 l'Auxerre in un match valido per la 30esima giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese di calcio. Reti Meunier e doppietta di David per i padroni di casa, autorete di Alexsandro per l'Auxerre. Con questo risultato il Lilla si avvicina alla zona Champions League, a solo -1 dal Monaco, terzo, e -2 dal Marsiglia, secondo, mentre l'Auxerre è 11esimo a 38 punti.