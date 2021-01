Ligue 1: esordio amaro per Pochettino, pari del Psg con il St.Etienne. Lione solo in vetta

Inizia con un deludente pareggio l’avventura di Pochettino sulla panchina del Psg. I campioni di Francia, infatti, non vanno oltre l’1-1 in casa del St. Etienne: Kean (22’) evita il ko ai parigini rispondendo al gol di Hamouma (19’). Al primo posto in solitaria sale allora il Lione di Rudi Garcia, che batte 3-2 il Lens e approfitta del ko interno del Lille: l’Angers vince 2-1 con la doppietta di Thomas. Il Marsiglia supera 3-1 il Montpellier.