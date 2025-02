Il Valencia batte 2-1 il Celta Vigo nel match valido per la 22/a giornata della Liga e torna in corsa per la salvezza, portandosi a -4 dal quart'ultimo posto. Rioja al 44' del primo tempo porta avanti i 'pipistrelli', nella ripresa Duran al 20' pareggia i conti prima del gol vittoria firmato da Guerra al 23'. Il Celta resta fermo a 25 punti, mentre il Valencia avanza a quota 19.