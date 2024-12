In attesa del Barcellona, impegnato stasera contro il Leganes, l'Atletico Madrid non sbaglia e si porta in vetta in Liga a pari punti con i catalani. Per battere il Getafe è stato sufficiente un gol di Sorloth al 69' su assist di Molina. A parità di partite disputate (17) i Colchoneros sono a quota 38 punti, proprio come la truppa di Flick.