Liga, rissa sfiorata nel finale di Real-Barcellona: interviene la polizia

Finale infuocato del Clasico della Liga spagnola, dove il Real batte il Barcellona 2-1 al Bernabeu e allunga in vetta alla classifica a +5 su catalani. In pieno recupero, un fallo di Pedri in attacco che e' valso al centrocampista il secondo giallo e l'espulsione ha accesto un parapiglia tra le panchine, con la Policia Nacional intervenuta a dividere i rivali. In particolare, il brasiliano del Real Vinicius - uscito a metà secondo tempo e visibilmente innervosito dalla scelta del suo allenatore, Xabi Alons - ha litigato con alcuni componenti della panchina del Barcellona. Al fischio finale, nuova tensione, e confronto tra Courtois e Yamal.