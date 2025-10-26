Logo SportMediaset

Liga, rissa sfiorata nel finale di Real-Barcellona: interviene la polizia

26 Ott 2025 - 18:34
© Getty Images

Finale infuocato del Clasico della Liga spagnola, dove il Real batte il Barcellona 2-1 al Bernabeu e allunga in vetta alla classifica a +5 su catalani. In pieno recupero, un fallo di Pedri in attacco che e' valso al centrocampista il secondo giallo e l'espulsione ha accesto un parapiglia tra le panchine, con la Policia Nacional intervenuta a dividere i rivali. In particolare, il brasiliano del Real Vinicius - uscito a metà secondo tempo e visibilmente innervosito dalla scelta del suo allenatore, Xabi Alons - ha litigato con alcuni componenti della panchina del Barcellona. Al fischio finale, nuova tensione, e confronto tra Courtois e Yamal.

