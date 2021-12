Liga: Real Madrid in fuga, ad Ancelotti basta Benzema

SPAGNA

Una rete del francese stende 1-0 l’Athletic Bilbao e porta i Blancos, con una partita in più, a +7 sull’Atletico Madrid

Prove di fuga in cima alla classifica del campionato spagnolo per il Real Madrid, che supera 1-0 l’Athletic Bilbao in casa e si porta a +7 punti, ma con una partita in più, sull’Atletico Madrid secondo. Nel recupero della nona giornata della Liga, quando a ottobre la partita fu rinviata per l’assenza dei giocatori sudamericani impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 con le proprie nazionali, è la rete di Benzema a regalare tre punti fondamentali alla squadra di Ancelotti: il vantaggio arriva al 40’ su assist di un ispirato Modric. Nella ripresa i baschi provano a reagire ma i Blancos reggono l’urto fino al fischio finale e anzi sfiorano il raddoppio su ripartenza. Con questa sconfitta, l’Athletic non riesce invece ad avvicinare la zona Europa.