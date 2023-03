Liga: Morata-gol, l'Atletico Madrid batte il Girona nel recupero con l'aiuto del Var

SPAGNA

Rischiano grosso i Colchoneros, con le parate di Oblak a salvarli nel momento più difficile. Decisivo l'ex Juve

© afp Il guardialinee annulla per offside, il Var rivede e convalida il gol-vittoria: l'Atletico Madrid sconfigge col brivido il Girona, che cede solo al 91' dopo aver messo in difficoltà un'altra big. Decisivo Oblak con le sue parate, ma soprattutto è fondamentale Morata: è proprio l'ex Juventus e Real Madrid l'eroe dei colchoneros, con la rete dell'1-0 che vale il terzo posto in solitaria a quota 48 punti. Si ferma a 30, invece, il Girona.

Vince solo nel recupero l'Atletico Madrid, che soffre prima di sconfiggere 1-0 il Girona: la rete decisiva, che vale il terzo posto e il nono risultato utile consecutivo, porta la firma di Alvaro Morata al 91'. Partono forte i catalani, facendo girare palla e costringendo i colchoneros sulla difensiva. Per loro, però, un'unica chance col tiro debole di Castellanos. Nella seconda parte dei primi 45', sale di tono l'Atletico Madrid: Griezmann impegna Gazzaniga, poi è Depay a costruirsi due chances. Si va al riposo sullo 0-0, e nella ripresa l'Atleti spinge subito: bravo Gazzaniga a deviare la conclusione di Llorente. Lo stallo prosegue e Simeone prova a spezzarlo con un triplo cambio: dentro De Paul, Morata e Angel Correa. Crea una grande occasione, però, il Girona con David López, che prova a sorprendere Oblak da centrocampo con una parabola ad effetto (68'). Lo sloveno risponde con un colpo di reni e carica i colchoneros, che sprecano due occasioni con Griezmann (esterno della rete) e De Paul (alto). Nel finale, riparte il forcing del Girona, che sfiora il gol con Rodrigo Riquelme all'83': il canterano dell'Atleti rischia di segnare alla sua squadra, Oblak sventa la minaccia. Míchel perde Aleix Garcia e subisce il gol-beffa al 91': lo firma Morata, che insacca in scivolata sul velo di Correa. Una rete annullata e poi convalidata dal Var regala dunque il successo all'Atletico Madrid, che batte 1-0 il Girona. I colchoneros tornano terzi in solitaria con 48 punti, i catalani restano in 12a posizione a quota 30.