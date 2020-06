Liga: l’Atletico piega nel finale il Valladolid ed è terzo

SPAGNA

L’Atletico Madrid soffre in casa ma alla fine riesce a sfondare il muro del Real Valladolid: al Wanda Metropolitano finisce 1-0 per gli uomini di Simeone grazie a Vitolo (81’). I Colchoneros agganciano il Siviglia al terzo posto. Il Getafe, prossimo avversario dell’Inter in Europa League, non va oltre l’1-1 in casa contro l’Eibar. Vince invece di misura l’Athletic Bilbao, che piega in casa 1-0 il Betis. Espanyol-Levante 1-3.

ATLETICO MADRID-REAL VALLADOLID 1-0

Inizio veemente da parte degli uomini di Simeone. Al 5’ Morata va vicinissimo al vantaggio di testa, sfiorando il primo palo sul cross perfetto di Herrera; due minuti più tardi Joao Felix recupera una seconda palla in area e calcia sopra la traversa un rigore in movimento, ma il gol sarebbe stato comunque annullato per una posizione di fuorigioco precedente di Llorente. Dopo 20 minuti di sofferenza, il Valladolid si rende abbastanza pericoloso: Herrera perde palla a centrocampo, Guardiola parte in contropiede e regala una buona palla per Matheus che viene leggermente sbilanciato da Oblak in uscita e cade mentre era intento ad andare alla ricerca della palla. Timide proteste per un presunto rigore, che sarebbe stato inesistente. Gli ospiti sfiorano poi il vantaggio allo scoccare della mezz’ora. Waldo riparte in contropiede, poi serve un bel filtrante per Matheus che, con Thomas davanti, da poco fuori il limite dell’area, calcia in diagonale con il destro: a Oblak battuto, la palla si spegne di pochissimo a lato. L’Atletico si sveglia dal torpore con un calcio d’angolo insidiosissimo di Lemar; Caro buca l’intervento e poi la palla all’ultimo colpisce Joao Felix sul secondo palo, poco reattivo nello sfruttare l’errore del portiere.

Il primo tempo si chiude quindi con i padroni di casa che peccano di concretezza negli ultimi 15 metri. A inizio ripresa Joao Felix fa una giocata da grande campione ma in controbalzo colpisce con l’esterno sinistro la sfera che si alza tantissimo. Morata schiaccia ancora di testa ma, rispetto all’occasione nella prima frazione di gioco, il pallone esce di molto. Lemar, al contrario, mette i brividi al Valladolid con un missile da lontano. Brividi che diventano maggiori al 62’ sul destro di prima intenzione di Thomas da fuori area: Caro, in due tempi, neutralizza in qualche modo la conclusione, con Morata che si stava avventando sulla palla. Diego Costa prende il posto proprio dell’ex Juventus e trova subito una grande rete che però viene annullata per un evidente fuorigioco. In ogni caso, il gol vittoria arriva lo stesso: dopo una spaventosa punizione di Thomas deviata in angolo da Caro, quest’ultimo esce male sul corner successivo e fa impennare la palla sul secondo palo dove c’è Vitolo che, di testa, la mette dentro. Inutile il tentativo di salvataggio di Olivas; la goal-line technology non lascia dubbi. Dopo cinque minuti di recupero l’Atletico può così festeggiare l’aggancio alla terza posizione occupata dal Siviglia.

GETAFE-EIBAR 1-1

Ancora niente da fare per i prossimi avversari dell’Inter in Europa League, che non riescono a ottenere la vittoria per la quarta partita consecutiva. Con l’Eibar arriva il secondo pareggio di fila in casa e sempre contro una formazione che lotta per non retrocedere. Etebo porta in vantaggio il Getafe allo scoccare della mezz’ora grazie a un destro vincente da centro area su cross di Angel; poco prima dell’intervallo Charles corregge in rete di testa la sponda aerea di Enrich. Il Getafe rimane sempre quinto alle spalle di Siviglia e Atletico Madrid.

ATHLETIC BILBAO-BETIS 1-0

Torna al successo l’Athletic Bilbao dopo due pareggi consecutivi. La formazione allenata da Garitano piega di misura il Betis tra le mura amiche e aggancia così il Granada in nona posizione. A decidere la sfida ci pensa al 7’ del primo tempo Iñigo Martinez con un delizioso colpo di tacco sul traversone dalla sinistra di Cordoba. È il gol vittoria, anche perché a 4’ dalla fine Canales calcia alto il rigore che lui stesso si era conquistato per un fallo commesso proprio da Martinez. Il Betis resta in una zona di classifica ancora non particolarmente tranquillissima.

ESPANYOL-LEVANTE 1-3

Sale in classifica anche il Levante che vince sul campo dell’ultima in classifica. Eppure, fino all’ultimo, il risultato è sempre stato in bilico. Gli ospiti passano avanti al 14’ con una grandissima azione personale di Mayoral; David Lopez pareggia i conti al 28’ con una bella torsione di testa, ma il Levante torna in vantaggio al 67’ con un destro preciso dal limite di Bardhi indirizzato nell’angolino basso. Una clamorosa autorete di Pedrosa all’87’ mette la parola fine al match.

